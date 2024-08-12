شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: رصدنا 30 صاروخا أطلقت من لبنان شمال شرق عكا والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الكابري قرب نهاريا شمال شرق مدينة عكا".



وأضاف في بيان الليلة، أن عددا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة وهاجمنا مصادر إطلاق الصواريخ".

وكان

أعلن حزب الله في لبنان، إنه استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جعتون (شرق مدينة نهاريا الساحلية) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نهاريا وما حولها، بعد إطلاق صواريخ تجاه المستوطنة التي تحتلها القوات الإسرائيلية.