شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الوزير لويد أوستن نظيره الإسرائيلي بأنه أمر بسرعة انتقال مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف البنتاجون في بيان، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع "أوستن" أبلغ يوآف جالانت أيضا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة "جورجيا" إلى منطقة القيادة الوسطى".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أوستن التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل الخطوات الممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع وقدرات القوات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية.

وتعزيزًا لهذا الالتزام، أمر وزير الدفاع الأمريكي أوستن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات إف-35 سي، بتسريع انتقالها إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، مما يضيف إلى القدرات التي توفرها بالفعل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت.

بالإضافة إلى ذلك، أمر الوزير بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس جورجيا (SSGN 729) إلى منطقة القيادة المركزية.

كما ناقش الوزير أوستن والوزير جالانت أيضًا العمليات الإسرائيلية في غزة وأهمية التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والتقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، عبر منصة "إكس" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لهجوم كبير.