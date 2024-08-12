شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. 7 أرقام للإبلاغ عن مخالفى تعريفة الركوب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تكثف محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وعدم استغلال المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتسهيلًا على المواطنين، خصصت المحافظة أرقامًا للإبلاغ عن أي مخالفات لسيارات السرفيس بشأن عدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير، وذلك على النحو الآتي: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كل المواقف العمومية نطاق المحافظة، مشددًا على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب.

ووجه الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من التزام سيارات السرفيس بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ ضرورة شن حملات على المواقف لإلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة تعريفة الركوب على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة، على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة.