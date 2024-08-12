بعد تعيينه.. كيف استقبل أهالي كفر الشيخ مسقط رأس المفتي الجديد القرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الفرحة على أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، بعد تعيين ابن القرية الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية بفرحة عارمة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفاتر تهنئة من رواد الفيسبوك، إذ دون العديد منهم كلمات التهاني المعبرة بالفرحة بتعيين ابن قريتهم الدكتور نظير عياد مفتي للجمهورية خلفًا للدكتور شوقي علام.

وأكد أحمد سعد لمصراوي، أن كل أبناء القرية بلا استثناء سيطرت عليهم الفرحة بتعيين واحدًا من أيناء القرية مفتي للديار المصرية، ما يؤكد أن قرية إبشان بها نخبة من المثقفين والعلماء في كافة المجالات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيا للبلاد، لمدة أربع سنوات مقبلة خلفا للدكتور شوقي علام.