الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. أسبوع جديد بـ"أهل مصر" واستمرار عروض العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من أمس الأحد وحتى السبت المقبل 17 أغسطس.

انطلاق دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

وتنطلق دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما ومدتها ثلاثة أشهر، الشهر الأول محتوى عام، والثاني تخصصي، والثالث للورشة. وتتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم أشرف محمد، مختار يونس، مروة عزب، حسين بكر، يسري المناديلي، ضياء الدين جابر، ومدير التصوير زايد نايف وغيرهم.

جولات متحفية لأطفال أتوبيس الفن الجميل..

يواصل أتوبيس الفن الجميل فعالياته هذا الأسبوع بعدة جولات متحفية بالقاهرة، يتخللها مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال. وتنطلق الجولات صباح غد الاثنين مع زيارة إلى متحف البريد المصري، يليها زيارة لمتحف جاير أندرسون في اليوم التالي، بجانب زيارة إلى متحف الفن الإسلامي الأربعاء المقبل.

وضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، تستقبل محافظة بورسعيد، الخميس المقبل، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" ويستمر حتى ٢٤ أغسطس، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

يستضيف الملتقى عددا من الأطفال من المحافظات الحدودية الستة: أسوان، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، بالإضافة إلى حي الأسمرات بالقاهرة.

ويضم الملتقى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، بجانب فقرات اكتشاف المواهب، والزيارات الميدانية لعدد من أشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة.

القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا..

وتشهد قرية ديروط بمحافظة البحيرة، قافلة ثقافية جديدة، تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برامج العدالة الثقافية، وذلك بدءا من السبت المقبل ١٧ أغسطس ولمدة ٣ أيام.

وتواصل هيئة قصور الثقافة مشاركتها بمعرض "رأس البر الخامس للكتاب" وذلك بأكثر من ٢٠٠ عنوان من أحدث الكتب والإصدارات، بأسعار مخفضة للجمهور.

المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج، ويستمر حتى 17 أغسطس، ويشارك به مجموعة من دور النشر المصرية، وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

استمرار عروض المهرجان القومي للمسرح..

ويشمل هذا الأسبوع تقديم عرضين بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السابعة عشرة، "دورة الفنانة سميحة أيوب"، ويشهد مسرح السامر الليلة في العاشرة مساء، العرض المسرحي "الطاحوة الحمراء" لفرقة القاهرة، إخراج حسام التوني، ويستمر حتى غدا الاثنين، كما تقدم فرقة الأنفوشي عرض "الحضيض" إخراج إبراهيم الفرن، يومي الأربعاء والخميس المقبلين في العاشرة مساءً.

فرق الفنون الشعبية تواصل البهجة بالعلمين..

وللأسبوع الخامس على التوالي، تستمر هيئة قصور الثقافة في تقديم فقراتها الفنية المتميزة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

ويشهد هذا الأسبوع ١٣ عرضا فنيا بالمنطقة الترفيهية، لأشهر فرق قصور الثقافة للفنون الشعبية، ومنها: أسوان، المنيا، الغردقة، الأنفوشي، بورسعيد، الحرية (السكندرية) وغيرها، وذلك ضمن الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات الأدبية والتثقيفية بمشاركة لفيف من المفكرين والأدباء، بجانب الحفلات الصيفية بمحافظات: الدقهلية، الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، ودمياط، وأفلام السينما العالمية التي يقدمها قصر السينما بجاردن سيتي للرواد بالمجان، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية المقدمة ضمن أنشطة المبادرة الصيفية التي تستهدف اكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الفنون والآداب، تفعيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة في نشر التنوير وبناء الإنسان.