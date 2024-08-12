شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ابتدائية وإعدادية الأزهر يؤدون اليوم امتحانى العلوم والتوحيد دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم، امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم بمادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتى أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والعلوم.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش له بعد الضبط مباشرة، ويستكمل امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.