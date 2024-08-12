شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتزم إطلاق أطلس للحرف التراثية واستراتيجية لتعزيز فرص الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذى حظيت بثقة مجلس النواب، فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2026) إلى تعزيز الوعى الثقافى والإبداعي، لاسيما ما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفى مقدمة ذلك تكليف اللجنة العلمية العليا لمشروع أطلس للمأثورات الشعبية المصرية "الفولكلور" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية حيث إنها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف، ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة.



وأكدت الحكومة فى برنامجها، العمل خلال الفترة القادمة على وضع خطط تسويقية مدروسة لبيع المنتجات الحرفية، بما يضمن تطوير الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.



وتشير الحكومة، إلى العمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة، التوسع فى إطلاق الحملات الوطنية لجمع وتوثيق الموروثات الثقافية والفنية لمحافظات ومدن الجمهورية كافة.



جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.