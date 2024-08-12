شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون مواطن حصلوا على خدمات بالعيادات الخارجية للمستشفيات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان عن خطة الهيئة للتوسع فى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه تمت زيادة عدد الأسرة بواقع 832 سريرا وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بواقع 166 سريرا وزيادة عدد الحضانات بواقع 14 حضانة بالإضافة إلى انشاء وافتتاح وتطوير 44 جناح عمليات.

وحول احصائيات تقديم الخدمات العلاجية المجانية بمستشفيات الهيئة قال : بلغ عدد المترددين على الاستقبال والطوارئ حوالي 5 مليون وعدد المترددين على العيادات الخارجية حوالي 13 مليون ونصف وحوالى ثمانمئة ألف حالة حجز بالقسم الداخلي كما بلغ عدد العمليات حوالي نصف مليون عملية وعدد حالات دخول الرعايات حوالي مائة وخمسون ألف حالة.

وأشار الدكتور محمد مصطفى أن إحصائيات المبادرات الرئاسية بمستشفيات ومعاهد الهيئة تتضمن فحص وعلاج مائة وخمسون ألف حالة بمبادرة صحة المرأة بالاضافة إلي فحص ثمانية آلاف حالة تنظيم الأسرة وبالنسبة لمبادرة الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تم الكشف على ستة آلاف حالة بينما مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة حوالي تم الكشف على أربعة آلاف ونصف حالة.