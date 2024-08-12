شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم توفير تذاكر طيران مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم توفير تذاكر طيران مخفضة؟". أيد غالبية القراء شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم توفير تذاكر طيران مخفضة.

وأيد 90% من القراء شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم توفير تذاكر طيران مخفضة ، بينما عارض 10% من القراء موضوع الاستطلاع.

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