شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب وأمطار بالوادى الجديد والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوادى الجديد وشرق العوينات ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.