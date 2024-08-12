أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، من اليوم الإثنين وحتى يوم الأحد المقبل.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار، ووجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت "الهيئة" أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت "الأرصاد"، إلى طقس الأيام القادمة يشهد يشهد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، يومي الأحد 11 أغسطس والإثنين 12 أغسطس 2024، على مناطق من "أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - شرق العوينات"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.