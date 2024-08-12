شقق تقسيط بدون فوائد.. احجز شقة من الحكومة في 7 محافظات والتشطيب "سوبر لوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، في طرح شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات "داره".

ويصل عدد الشقق في المرحلة الجديدة لـ 3000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، جاهزة للاستلام بعد سنة، على أن تكون الوحدات كاملة المرافق وتشطيب فاخر "سوبر لوكس"، بمنطقة كاملة الخدمات العامة وبها ملاعب رياضية ومراكز صحية، ومسجد، وصالات جيم.

وتتواجد الشقق في عدد كبير من المحافظات مثل القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، بمساحات متنوعة تتراوح من 113 متر وحتى 180 متر.

ويوفر الصندوق تسهيلات كثيرة للسداد، للتسهيل على المواطنين راغبى الحصول على وحدات سكنية، منها دفع مقدم 15%، وتقسيط الباقي على 5 سنوات، بدون فوائد، وحدد الصندوق رقم التواصل مع المواطنين 15444 طوال الـ 24 ساعة.

وجاءت أسعار الشقق على النحو التالي:

بالنسبة لمحافظة القاهرة تتواجد الشقق في مدينة نصر، ومنطقة المعصرة، ففي مدينة نصر تتواجد الشقق في حي الواحة، بالقرب من ميدان الواحة، ويتكون المشروع من 54 عمارة بارتفاع أرضي و11 دور متكرر، وعدد الشقق في الدور 4 شقق، وتحتوي العمارة على 2 مصعد كهربائي، ومتوسط مساحة الشقق 182 متر، بمتوسط سعر 5 مليون و200 ألف جنيه جنيه.

أما في منطقة المعصرة سجلت الشقة 113 متر مليون و٤٠٠ ألف جنيه، حيث يتم سداد 15% مقدم حجز وهو ما يصل لـ140 ألف جنيه وسداد باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد.

وفي محافظة القليوبية، تتواجد الشقق في منطقة الأوقاف شبرا بمساحة 113 متر، وتتكون العمارة من أرضي و10 أدوار متكررة ومواعيد الاستلام خلال سنة، وأسعار الشقق تبدأ من مليون و270 ألف جنيه.

وفي محافظة الشرقية، يقع المشروع بمنطقة الحريري؛ حيث يشمل عدد 40 عمارة سكنية، بعدد أدوار أرضي و8 أدوار متكررة لكلِ عمارة، كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 متر، وتبدأ الأسعار بداية من مليون و500 ألف وحتى ومليون و900 ألف جنيه ويكون مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه

كنا يوجد شقق آخرى في الشرقية بمنطقة كفر الحمام والشقق 113 متر كاملة التشطيب، بسعر مليون و300 ألف.

وفي محافظة كفر الشيخ تم طرح شقق بمساحة 113 متر مربع، وتتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة، وأسعار الشقق تبدأ من مليون و680 ألف جنيه، ويكون المقدم 170 ألف جنيه.

المنطقة الثانية في كفر الشيخ تقع بالقرب من معهد أورام كفر الشيخ ويضم 109 عمارة والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة، بأسعار الشقق تبدأ من 1.674 مليون جنيه

وفي محافظة الدقهلية، تأتي الشقق بمساحة 171 متر مربع كاملة التشطيب، المشروع على مساحة 6 فدان ويضم 10 عمارات تتكون من أرضي و10 دور متكرر والتسليم خلال سنة، وأسعار الشقق تبدأ من 3.427 مليون جنيه.