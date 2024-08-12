شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تثنى على جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لحل الأزمة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت اليابان على الجهود الدبلوماسية "القوية" التى تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر، لحل الأزمة فى قطاع غزة المنكوب والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو - في بيان، ورد عبر الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الاثنين، أن طوكيو تدعم بقوة البيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة وقطر والجهود التى تبذلها الدول الثلاث في هذا الإطار.. وتحث اليابان بقوة جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة والعمل بشكل مطرد نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام.

وذكرت يوكو - في بيانها - أن اليابان ستواصل، بالتنسيق الوثيق مع البلدان المعنية، بذل الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر واستباقي؛ من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتحسين الوضع الإنساني وتسوية الموقف في وقت مبكر ومنع التصعيد، مشيرة إلى أنه لم يتم إطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين تم احتجازهم حتى اليوم..في الوقت نفسه، أصبح الوضع الإنساني على الأرض متدهورًا بشكل متزايد بسبب القتال المتواصل، ولا يزال المزيد من عدم الاستقرار الناجم عن امتداد الصراع عبر المنطقة يشكل مصدر قلق خطير.

وكان زعماء مصر والولايات المتحدة وقطر أصدروا بيانًا مشتركًا بشأن المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار فيما يتعلق بغزة، معربين عن استعدادهم كوسطاء لتقديم اقتراح نهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق..كما حث البيان المشترك الطرفين على استئناف المحادثات العاجلة في 15 أغسطس بالدوحة أو القاهرة لسد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون مزيد من التأخير.