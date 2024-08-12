شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء.. إلغاء العقد المشهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى ذلك إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء .

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلى 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تلك الاجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد على أرض المحافظات و زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك فى إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة مجالات عملها فى جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .

وتوضح وزارة التنمية المحلية فيما يلى الاجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء :

أولاً: إجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية :

-الإجراء الأول.. الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجى وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى وكروكى الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-الإجراء الثانى .. اعداد الرفع المساحى بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحى وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) واجمالى المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحى هى 15 يوماً .

-الإجراء الثالث .. إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجى وذلك خلال 5 أيام .

-ويصبح إجمالى المدة اللازمة لإنهاء اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع هى 20 يوماً.

ثانيا: إجراءات استخراج تراخيص البناء:

-الإجراء الاول .. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين ، مع العلم بانه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصى لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين .

-الإجراء الثانى: مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعمارى وذلك خلال 14 يوماً.

-الإجراء الثالث.. قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجى مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص .

-الإجراء الرابع: مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجى وذلك خلال 10 أيام .

-الإجراء الخامس : قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم .

-وبذلك تكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .