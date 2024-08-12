شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى.. وهذه خطوات الدخول على موقع التنسيق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون ”الخليج 365” تغطية مباشرة من داخل معامل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة القاهرة تزامنا مع انطلاق اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول بالجامعات اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ إتاح موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات.

وقرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وكشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.