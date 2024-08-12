شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى 2024.. الموقع الإلكترونى يبدأ تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى لـ تسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وقرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وكشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.