شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة وتناشد المواطنين بالتواجد بأماكن جيدة التهوية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين التواجد فى أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن ذات الرطوبة المرتفعة ، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوادى الجديد وشرق العوينات ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.