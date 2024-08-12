العام الدراسي الجديد.. موعد التسجيل بالمدن الجامعية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد فتح باب التسجيل للتقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم لطلاب النقل بجميع الكليات، للعام الدراسي الجديد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الدكتور سلامة داوود وافق على بدء التسجيل للمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس المقبل الـ 15 من أغسطس الجاري، لجميع طلاب النقل من "الفرقة الثانية وحتى طلاب البكالوريوس والليسانس.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للتسجيل للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط التالي:هنا

ونوه المصدر، إلى أنه تجرى حاليا أعمال صيانة مكثفة بالمباني السكنية بالمدينة الجامعية للبنين والبنات كي تكون مؤهلة تمام للتسكين والطلاب في العام الدراسي الجديد.

كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن بدء العام الدراسي الجديد في الـ 28 من سبتمبر المقبل.