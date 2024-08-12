وزير الكهرباء وسفيرة البحرين بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون ومجالات الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ورحَّب الدكتور محمود عصمت بسفيرة مملكة البحرين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة على كل المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبَين الشقيقَين، والتي تعد نموذجًا مثاليًّا للتعاون البناء بين الدول العربية؛ بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص؛ لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، والذي نتج عنه تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، عن سعادتها بوجودها في بلدها الثاني مصر، مؤكدةً عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدَين الشقيقَين، مشيرةً إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدَين في ظل العلاقات المتميزة، موضحةً التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات؛ خصوصًا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.