قرار من الصحة للأطباء والتمريض بشأن تأخر استلام التكليف لـ 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابًا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، ردًا على الطلبات المقدمة والمتكررة من الأطباء البشريين خاصة دفعة 2022 المكلفين في 2024، بشأن مدة سريان قرار التكليف لاستلامهم التكليف.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التكليف، أنه طبقًا لمحضر اللجنة العليا للتكيف المنعقدة في 12 يناير 2023، كان الرأي أنه في حال عدم استلام العمل خلال 3 أشهر من إعلان نتيجة الحركة أو تظلماتها، لا يقبل إلغاء التكليف ويتم تسليمه العمل نظرًا للاحتياج بالنسبة للأطباء الشرعيين وهيئة التمريض.

وشددت الإدارة في خطابها، على أنه لا يتم إلغاء تكليف الأطباء إلا بناءً على طلبهم فقط، وعلى المديرية تسليمهم العمل حتى بعد مرور أكثر من 3 شهور.

وشددت على اتباع نفس الإجراءات مع الحالات المماثلة من الأطباء البشريين فقط، وعدم إرسال الأطباء مرة أخرى للإدارة العامة للتكليف.

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