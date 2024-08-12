قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2024، وذلك بشأن تجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، بدءًا من 12 أغسطس 2024.

وشغل وليد جمال الدين، منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذك بدءًا من يناير 2020، ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022.

وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس 2022.