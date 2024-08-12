شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا تغيير فى الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى بعد إضافة درجتى الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، أنه لا تغيير فى الحد الأدنى المعلن لـ تنسيق المرحلة الأولى والمحدد ‎للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48%، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% حتى بعد اضافة وزارة التربية والتعليم درجتين فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه بعد إضافة الدرجات قد يكون بعض الطلاب من المرحلة الثانية يستوفى الحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق للمرحلة الأولى له الحق فى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.