شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء اسطبلات خيل حضارية للمنطقة الأثرية بالأهرامات بديلة للعشوائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استكمالًا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها بـ الأهرامات، أنشأت محافظة الجيزة اسطبلات حضارية جديدة بديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات؛ لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضارى.

يأتي المشروع في إطار خطة تحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، ويستهدف تحسين الخدمة المقدمة للزائرين ومواجهة ما تعاني منه منطقة نزلة السمان من زحام وعشوائية، واسترجاع الصورة التاريخية للمنطقة وتعظيم قيمتها الأثرية.

ومن جانبه، أكد عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام.

وأشار إلى أنه يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم.

وقال إن مشروع الاسطبلات الحضارية الجديدة البديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية يأتي استكمالًا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل التي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأوضح أن الاسطبلات الجديدة مقامة على مساحة 18 ألف م2، وتتكون من 270 باكية للدواب كمرحله أولى؛ لتكون واجهة حضارية ونقطة إنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أنها مجهزة على أكمل وجه، حيث روعى فيها كافة المعايير البيئية ومدعومة بالمظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

وأكد تخصيص بوابات للدخول والخروج تطل على المنطقة الأثرية وأماكن لخدمة العاملين والمترددين على الاسطبل وتوفير التأمين اللازم له من خلال غرف للأمن وموقع مخصص للطبيب البيطرى داخل الاسطبل.

يُذكر أن خطة تطوير محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، تشمل تجميل مسار الطريق الدائري ورفع كفاءة واجهات العقارات المطلة على جانبيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم.

وتشهد أعمال التطوير، تجميل تلك الطرق، وتشجيرها ورفع كفاءة أسوار المنشآت والأرصفة الواقعة على جانبيها ومدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق ومسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة؛ لخلق رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة.



اسطبلات حضارية بالمنطقة الأثرية



اسطبلات حضارية بالمنطقة الأثرية بديلة عن الاسطبلات العشوائية



اسطبلات حضارية جديدة بالمنطقة الأثرية بالجيزة