شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: افتتاح البرنامج التدريبي لأبحاث الأرز بمشاركة 10 دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بـ وزارة الزراعة والسفير الياباني بالقاهرة اوكا هيروشي والسفير حسن شوقي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي الثاني لعام 2024، تحت عنوان: "ابحاث الارز والارشاد الزراعي"، بحضوركاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة وعدد من استاتذة مركز بحوث الارز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ والمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة، .

ويشارك فى البرنامج متدربين من 10 دول افريقية (بنين – بوركينا فاسو –وجنوب السودان – زامبيا – غنيا – كوديفوار – مالي – ملاوي – مدغشقر – السنغال – الصومال) لمدة شهر ، تم اختيارهم من اجمالي 23 متدرب سبق وان تم تدريبهم لمدة شهر في يوليو الماضي باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

و نقل "موسي" تحيات وزير الزراعة إلى الحاضرين مؤكدًا أن وزارة الزراعة تضع ضمن أولوياتها الان الاهتمام بالإرشاد الزراعي ونقل المعلومة الزراعية الى صغار المزارعين.

كما أشار إلى التعاون القائم بين الجايكا والمركز المصري الدولي للزراعة منذ عام1987 والذي كان من نتيجته استفادة نحو 531 متدرب من دول القارة الافريقية من هذه البرامج الهامة والمعنية بنقل تكنولوجيا زراعة الارز لدول القارة الافريقية،

من جانبه قدم السفير الياباني الشكر لوزارة الزراعة المصرية على احتضانها لمثل هذه البرامج بالتعاون مع الجايكا وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية وتحقيق الامن الغذائي لها خاصة من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الارز.



كما أشار إلى ان المراكز البحثية في مصر وما بها من علماء استطاعوا عمل قفزة كبيرة بانتاجية الفدان من الارز إلى ثلاثة أضعاف بالمقارنة بالاعوام السابقه ، واعرب عن امتنانه لوزارة الزراعة والوكالة المصرية للشراكة من آجل التنمية لقيامهم بدور هام فى مجال دعم الدول الافريقية في نقل التكنولوجيات الحديثة للدول الافريقية.

واستعرض السفير حسن شوقي نائب الآمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه التعاون القائم بين الجايكا ليس فقط في مجال الزراعة بل في المجالات المختلفة منها الطب والصناعة والتعليم وخلافه.

وفي كلمته أشار مدير مكتب الجايكا بالقاهرة الى ان هناك تعاون ممتد مع وزارة الزراعة والخارجية لدعم الاشقاء الافارقة في الوصول لتحقيق الامن الغذائي خاصة في محصول الآرز.

جدير بالذكر بان البرنامج سيستمر لمدة شهر و يتم تنفيذه في مركز بحوث الارز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ.

من جانبها أشارت المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولي للزراعة الى ان البرنامج التدريبي سيتضمن الشق العملي منه تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمعامل والمراكز البحثية المتخصصة في انتاج البذور وحساب الاحتياجات النباتية من الاسمدة ومختبر جودة حبوب الارز وبنك الجينات بمركز البحوث الزراعية وغيرها.