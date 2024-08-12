شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية في امتحان مادة الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 12 أغسطس 2024 11:15 ص
- تم اتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب
- احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة
- الاجراء المتخذ يأتي في إطار مسئولية الوزارة الأصيلة عن تحقيق العدالة وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة
وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:
- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.
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