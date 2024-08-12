شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 49191 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18229 طن تشمل: 1544 طن كلينكر و6900 طن جبس و833 طن اسمنت و371 طن ملح و3991 طن مولاس و4590 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49191 طن تشمل: 4221 طن ذرة و 12104 طن قمح و 2000 طن خردة و 6442 طن فول و 3007 طن عدس و 9540 طن سكر و 1058 طن خشب زان و 7302 طن حديد و 3517 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2398 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 80661 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116218 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2435 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2293 طنا ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3144 طنا ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4931 حركة .