شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تفاصيل وشروط الالتحاق ببرنامج هندسة المواد بهندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكليتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة، فى مقدمتهم كلية الهندسة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برنامج

هندسة المواد، بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، وشروط الالتحاق ، كما يلى :

- مدة الدراسة بالبرنامج 170 ساعة

- شروط الإلتحاق بالبرنامج:



1- يتم قبول الثانوية العامة المصرية وما يعادلها شعبة علمي رياضة المرشحين من خلال مكتب التنسيق إلى كلية هندسة جامعة عين شمس أو أي كلية هندسة في جامعة حكومية.

2- اجتياز اختبارات القبول المقررة.

3 - يوجد شراكات دولية على ذلك البرامج مع جامعات الجنبية مصنفة عالميا ، يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة لخريجيها مقابل رسوم

وكلية الهندسة جامعة عين شمس مؤسسة متميزة قوميا وإقليميا في إعداد خريجين قادرين على الابتكار بما يلبي احتياجات سوق العمل إقليمية ودولية وريادة الأعمال.

وتقدم كلية الهندسة برامج الساعات المعتمدة وعددها 11 برنامج مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة من جامعة ايست لندن بانجلترا، وتوجد شراكات مع جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا بإيطاليا.

وتتمثل تلك البرامج بنظام الساعات المعتمدة فى : هندسة البناء والتشييد، هندسة المـــواد، الـطـاقـة والطاقة المتجددة، هندسة نظم الاتصالات، هندسة التصنيع، بالإضافة إلى برنامج تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى، وبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، وبرنامج هندسة الميكاترونيات، بالإضافة إلى بـرنـامـج الـعـمـارة والـعـمـران البيئى، وبـرنـامـج الهندسة المـدنـيـة والبنية التحتية، وبرنامج الإسكان والتطوير العمرانى.



وتقدم جامعة عين شمس ، حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.