شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الدكتور نظير عياد لتعيينه مفتيًا جديدًا للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لتعيينه مفتيًا جديدًا لجمهورية مصر العربية.

وتتمنى الكنيسة الكاثوليكية بمصر التوفيق والنجاح للدكتور نظير عياد، في منصبه الجديد، لما فيه الخير لأبناء الوطن،

وتشكر الكنيسة الدكتور شوقي علام، الذي أدى دوره الوطني. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".