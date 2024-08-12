شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: رفع 300 طن مخلفات من محيط بحيرة قارون وحصر أماكن التراكم والان مع تفاصيل الخبر

طالبت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد محافظة الفيوم بضرورة تحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون بطول 45 كم ، تمهيدا لرفعها، ونقلها لمواقع التخلص الآمن بالمحافظة، طبقا لإشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بـ وزارة البيئة ووفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 في هذا الشأن، من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، بضرورة التنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 ، أنه تم أيضا التنسيق مع محافظة الفيوم لرفع كميات من المخلفات الصلبة علي شاطئ بحيرة قارون تقدر بحوالى 300 طن، مؤكدة أنه تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، بسبب إنحسار مياه البحيرة عن المستوي المعتاد خلال شهور الصيف.

جدير بالذكر أن الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، شنوا حملة مكثفة على مدار أسبوع لتنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبي لبحيرة قارون ونقلها الى مواقع التخلص الآمن .



