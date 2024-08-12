شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ الدكتور نظير عياد بمنصب مفتى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة للدكتور نظير محمد عياد، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه بمنصب مفتي الديار المصرية لمدة 4 سنوات.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الدكتور نظير عياد في مهمته، وأن يعينه في مهمته الجديدة وأن ينفع به البلاد والعباد.

وتقدم نقيب الأشراف، بالتحية والتقدير للعالم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله من جهود حثيثة على مدار أكثر من عشر سنوات لعبت خلالها دار الإفتاء دورًا مهمًا وفعالًا في نشر قيم الوعي والوسطية، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه الخير جزاء على ما قدمه لخدمة دينه ووطنه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحسب بيان مشيخة الازهر.

نظير محمد محمد نظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

حصل "نظير" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.

ترقى "نظير" في التسلسل الأكاديمي حيث عمل كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتي انتقل منها إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ فرع جامعة ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة ثم حصل على الأستاذية عام 2016.

كان للدكتور نظير محمد محمد نظير، العديد من المهام والأنشطة الأخرى، منها عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية، وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب.

لم تشغله تلك الأنشطة عن الإسهامات العلمية فقد أثرى "نظير" المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات التي تزيد عن ثلاثين مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى.

كما حضر العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه.

وحصل "نظير" على عديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي داخل مصر وخارجها حيث كرم من قبل جامعة الأزهر وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأسمرية بليبيا وجامعة الطائف بالسعودية والقنصلية المصرية بجدة.