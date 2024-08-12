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نقيب الأشراف يهنئ نظير عياد بمنصب المفتي: أعانك الله لخدمة البلاد والعباد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص التهنئة للدكتور نظير محمد عياد، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه بمنصب مفتي الديار المصرية لمدة أربع سنوات.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الدكتور نظير عياد في مهمته، وأن يعينه في مهمته الجديدة وأن ينفع به البلاد والعباد.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص التحية والتقدير للعالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله من جهود حثيثة على مدار أكثر من عشر سنوات لعبت خلالها دار الإفتاء دورًا مهمًا وفعالًا في نشر قيم الوعي والوسطية، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه الخير جزاء على ما قدمه لخدمة دينه ووطنه.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في منصب مفتي الجمهورية لمدة أربع سنوات، بترشيح من شيخ الأزهر، خلفا للدكتور شوقي علام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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