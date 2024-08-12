تعويضات مجزية.. 27 صورة لتفاصيل إنشاء وإزالات محور ناهيا - بولاق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع، عن تفاصيل إزالات محور ناهيا بولاق بمحافظة الجيزة، وتعويض الأهالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تقرر تعويض الأهالي المتأثرين من إزالات محور ناهيا بولاق بمحافظة الجيزة ماديًا.

وبدأت "الجيزة"، في إزالة المتعارضات مع المحور الجديد حاليًا، حيث يتم حاليًا إزالة كوبري "المجاري" بمنطقة كرداسة، بالإضافة إلى أنه تم البدء بإزالة عدد من العقارات والمنشآت المتعارضة مع المحور، وذلك بدءًا من الأكواد "اس 690"، وجار استكمال باقي الأرقام.

وتواصل محافظة الجيزة، حاليًا، تنفيذ محور ناهيا بولاق؛ للحد من الكثافات والاختناقات المرورية بالمحافظة، والربط مع عدد من المحاور المجاورة الأخرى كالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر والطريق الأبيض.

ويصل طول محور ناهيا بولاق بالجيزة إلى 4.6 كم، ويخدم 2 مليون مواطن، وسيبدأ من الطريق الدائري في بولاق الدكرور وحتى طلعة المريوطية بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

ويتم تحويل مصرف ناهيا المكشوف لمسار بديل مغطى، بالإضافة إلى أنه سيتم ردم المصرف وإنشاء محور مروري بدلًا منه، وذلك لتحسين الحركة المرورية.