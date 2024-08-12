محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ329 موظفًا بالديوان العام والأحياء والمراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، الإثنين، تضمنت الحركة ترقية 329 موظفًا اعتبارًا من 1 يوليو 2016 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2016 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 246 لسنة 2016 إلى المستويات التى تعلوها.

ويأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2016 بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 244 لسنة 2016 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة وعلى كتاب مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة رقم 687 والمؤرخ في 25 فبراير ٢٠٢٤ بشأن جواز النظر في ترقية المثبتين على الحسابات والصناديق الخاصة "درجات شخصية".

وأكد "النجار"، حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين، وتحسين بيئة العمل للموظف، وتوفير حياة كريمة له، مطالبًا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين، وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، والتفاني بالعمل.