أول بيان لمفتي الجمهورية الجديد: رسالتان للرئيس السيسي وشيخ الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية الجديد، عن خالص شكره وامتنانه على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكليفه بمهام "مفتي جمهورية مصر العربية" لمدة أربع سنوات خلفًا للدكتور شوقي علام.

وأكد المفتي في أول بيان له، بعد ساعات من توليه منصبه، أن هذه الثقة الغالية مسؤولية كبيرة أمام الله، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم عليه التوفيق لما فيه مصلحة وطننا الحبيب وشعب مصر الكريم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والازدهار.

وتقدم الدكتور نظير عياد، بخالص الشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته وترشيحه لشخصه ، لتولي مهام الإفتاء وما تمثله من مسؤولية كبيرة أمام الله، داعيا الله عز وجل أن يكون على قدر هذه المسؤولية العظيمة، وأن يؤدي مهامها ، وبما يسهم في أداء الدور المنوط بدار الإفتاء المصرية بضبط الفتوى وتعزيز قيم الوسطية والتسامح في المجتمع المصري.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في منصب مفتي الجمهورية لمدة أربع سنوات، بترشيح من شيخ الأزهر، خلفا للدكتور شوقي علام.