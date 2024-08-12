مصمصة شفايف على ناس ناجحة.. دعاء فاروق تهاجم خالد منتصر بسبب البطل الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجَّهتِ الإعلامية دعاء فاروق، رسالةً إلى الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، بعد سخريته من تصريحات البطل الأوليمبي محمد السيد، الحاصل على الميدالية البرونزية في أوليمبياد باريس.

وقالت فاروق، حسب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أتمنى أن خالد منتصر يعمل لمصر أي شيء مفيد، بدلًا من مصمصة الشفايف على ناس ناجحة وملتزمة رياضيًّا وأخلاقيًّا وعندها انضباط لا يكتمل أركانه إلا بالرياضة والصلاة".

ووجهت الإعلامية دعاء فاروق سؤالًا إلى خالد منتصر، قائلةً: "هل كان من المفترض أن يقول إنه أثناء التمرين كان يهرب ليشرب شيشة مع أصدقائه، أو يتندر بحكاياته الغرامية والبنات اللاتي تحبه وتجري خلفه، أو عن مقالبه مع زملائه في غرف الملابس حتى تهتم به البرامج؛ لكي تكون سعيدًا أنت وغيرك؟".

وتابعت فاروق: "أيوة، قيام الليل وقراءة القرآن بتقوي وتطمئن وتمد الإنسان بثبات نفسي من الداخل، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أُمَّال إيه قيمة القوة من الخارج إذا كنت مهزوزًا من الداخل؟.. منظر فارغ دون يقين بالله، والتدين الحق يا سعادة التنظيري الأكبر يمنح الإنسان قوة لا يعرفها إلا مَن ذاقها، ومَن ذاق عرف، وهو يعمل ما عليه ويأخذ كل الأسباب الدنيوية ويستعين بالقوي المهيمن الجبار، فلا حيلة في الرزق أو النجاح دون الاستعانة بالله".

وأكملت الإعلامية: "في انتظار تعليقات حضرتك الظريفة على الفاشلين وليس الناجحين المتفوقين، وربنا يكثر من أمثالهم ويبعد عنهم شر المتهكمين، على رأي تيتة الله يرحمها، لما كان حد يتريق على أي حد كانت تقطمه بجملة مناسبة جدًا في هذا الموقف: (بتتريق على إيه؟ على خيبتك الثقيلة)".

وكان محمد السيد قال: إن الميدالية تحققت ليست لسبب رياضي فقط، وإنما أيضًا بفضل قيام الليل، وسورة البقرة، والصلاة على النبي، مؤكدًا أن الدعاء والاتصال بالله هو سبب السكينة في الملعب.