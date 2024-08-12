شكرا لقرائتكم خبر عن كل طالب حصل على الحد الأدنى للمرحلة الأولى بعد تعديل درجاته يمكنه تسجيل رغباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع من وزارة التعليم العالى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه بعد اضافة درجتين الفيزياء لطلاب علمى بـ الثانوية العامة قد يكون بعض الطلاب من المرحلة الثانية قد استوفى الحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق للمرحلة الأولى، وبالتالى له الحق فى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى.

وكان مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، قال أنه لا تغيير فى الحد الأدنى المعلن لتنسيق المرحلة الأولى والمحدد ‎للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% ، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% و الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% حتى بعد اضافة وزارة التربية والتعليم درجتين فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.