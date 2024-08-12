لأول مرة.. مكتبة مصر العامة تشارك في معرض رأس البر للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تشارك مكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الدورة الخامسة لمعرض رأس البر للكتاب الذي افتتحه مساء أمس الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، وإيمان شنودة مسئولة النشاط الثقافي بالمكتبة، ومجموعة من القيادات.

وقال السفير رضا الطايفي: إن مكتبات مصر العامة المتنقلة لأول مرة تشارك في معرض رأس البر للكتاب، لافتا إلى أنها خطوة جديدة اتخذتها لتقديم المكتبة للتعاون مع هيئة الكتاب في العديد من الفعاليات التي تقدمها، لنشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان.

وأضاف، أن المكتبة تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية للأطفال رواد المعرض، عبارة عن مجموعة متنوعة من الورش المختلفة، منها رسم، وتلوين، واورجامي، وقص ولصق، وغيرها.

ويشارك في معرض رأس البر للكتاب، العديد من دور النشر الخاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ويستمر من 8 أغسطس الجاري حتى 17 من الشهر ذاته، ويفتتح يوميا من السادسة مساءا حتى الثانية صباحا.

كما يشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تقام على هامشه في مكتبة مصر العامة، يقدم مجموعة من المؤلفات التي تعزز القراءة وتغذي العقل، وتنشر المعرفة.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بكوكبة من مبدعي محافظة دمياط، ويتناول الإبداع في دمياط: الشعر، والسرد، والمسرح، كما يحتفي بالتراث من خلال الحرف التراثية والتاريخ الشفاهي والسينما التسجيلية، ويكرم الفائزين بجوائز ثقافية، ويحتفي بالراحلين أبو العلا السلاموني، وعبد الغني داوود، كما يضم لقاء ديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف.