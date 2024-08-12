جاهز بالكامل.. السكة الحديد تكشف آخر تفاصيل تشغيل خط الفردان بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس عماد أسعد، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بهيئة السكة الحديد، آخر تطورات أعمال إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل خط الفردان بئر العبد.

وقال "أسعد"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل الخط بشكل كامل استعدادًا لإعادة تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، أن الأيام القليلة الماضية شهدت دخول قطار بضائع إلى شرق التفريعة.

وحول موعد تشغيل قطارات الركاب، أوضح المهندس عماد أسعد، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لتشغيل قطارات الركاب.

وتابع: قطار الركاب لسه مشتغلش ولم يتم تحديد موعد التشغيل النهائي، لكن الخط جاهز للتشغيل حاليًا بشكل كامل.