2019 شيكارة دقيق.. قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن أحد المطاحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اطلع على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والخاص بنتائج الحملات التي تم تنظيمها على مدار الأسبوع الماضي على المطاحن؛ للتأكد من الأرصدة والأوزان، ومدى الالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وتابع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، الجهود التي أسفرت عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مدينة الحوامدية، بضبط مطحن بالمدينة تصرف في كمية قدرها 2019 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزنه 50 كجم استخراج 87.5 % والتي تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليون جنية، وذلك بعد إجراء جرد فعلي للدقيق الموجود بالمطحن والمعبأ، والجرد الدفتري، ومطابقة الدقيق الفعلي والدفتري.

وتم تحرير مخالفة تصرف في الكمية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطحن طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2018.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية؛ للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات، وإحكام الرقابة لمنع جميع المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.