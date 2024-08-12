حكم عاجل من القضاء ضد متهمين بقضية "خلية المرج" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق متهمين اثنين بخلية المرج إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، وتحديد 10 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجه النيابة للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.