شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 16 مليونا و615 ألف خدمة مجانية × 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 16 مليون و615 ألفا و235 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 11 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و829 ألفا و701 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 694 ألفا و319 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 402 آلاف و828 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 111 ألفا و933 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 127 ألفا و635 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و510 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 46 ألفا و54 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 42 ألفا و682 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 213 ألفا و89 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و674 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 3 آلاف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2190 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و492 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفا و565 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».