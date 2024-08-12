شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل أكبر غاطس لسفينة حاويات منذ افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات ( SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 368 م وبعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

ومن المنتظر أن تقوم بتداول عدد 1956 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18 م ، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمراراً لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.