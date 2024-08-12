شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات المعادلة.. 85% للطب و73% للصيدلة و70% للهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الحدود الدنيا لقبول لشهادات العربية والأجنبية.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات المعادلة بكلية الطب البشرى بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 85 % وسجل القبول بكلية طب جامعات سيناء والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية 83 % وسجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء فرع العريش وجامعة الملك سلمان 81 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 82 % ، و77% للقبول بطب أسنان جامعة سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية ، و75 % للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان.

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 78 % فى الجامعات الخاصة والأهلية ، و73 % للقبول بجامعة سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية ، و71% للقبول بجامعة سيناء فرع العريش وجامعة الملك سلمان.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 73 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و68 % للقبول بجامعة سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية، و 66 % للقبول بجامعة الملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى 56 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 70 % بالجامعات الخاصة والأهلية، و65 % للقبول بجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية، و63 % للقبول بجامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 65 % بالجامعات الخاصة والأهلية و 60 % للقبول بجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية، والملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 58% للقبول بكل الجامعات الخاصة والأهلية.