شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تفقد مستشفى الحميات والصدر بقنا وتوجيهات بإجراء أعمال الصيانة للأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.



‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني التي تستهدف محافظات الصعيد، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفىيي الحميات والصدر بمحافظة قنا.

‏‎وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق بدأ بـ مستشفى حميات قنا ، حيث تفقد أقسام الإستقبال، والعيادات الخارجية، والمعامل، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والمناظير، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم المركزي، والمغسلة، والعزل، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى.

‏‎وتابع «عبدالغفار» أن الفريق خلال تفقده قسم الاستقبال والطوارئ، إطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول ، وتم التوجيه بتدوين كافة معلومات المريض بتذاكر الدخول، ومطابقة التشخيص بالملفات.

‏‎واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل المرور بتفقد المعمل، وتلاحظ وجود بعض الأجهزة غير المستغلة بالمستشفى، وتم الاتفاق على توزيعها على منشأت آخرى ذات احتياج، كما تلاحظ وجود جهاز ( بي سي آر) معطل، ولا يوجد كواشف، وتم التوجيه بحل المشكلة وضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، كما تفقد الفريق العناية المركزة،

‏‎ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم تفقد الفريق غرفة النفايات للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتم التوجيه بالالتزام بارتداء العاملين في نقل النفايات للقفازات والكمامات ، والحرص على النظافة وتوفير أدوات نظافة الأيدي والكحول والكلور بشكل دوري.



‏‎وأوضح «عبدالغفار» أنه بمراجعة أعمال الجودة بالمستشفى، تبين أن الملفات الطبية تنقصها العديد من النماذج نتيجة لنقص المطبوعات، وتم التوجيه بتوفير النواقص من النماذج، كما تلاحظ عدم تفعيل لجنة الوفيات والمراضة بالمستشفى، وتم التنبيه بتفعيلها فورأ كما حرص الفريق خلال تفقده الصيدلية علي التنبية على سرعة تدوير عدد من الرواكد من المستلزمات والأدوية من قبل مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية.



‏‎وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته الميدانية في محافظة قنا، بتفقد مستشفى الصدر بقنا، والمرور على أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وخلالل الجولة تم تدريب فريق الجودة بالمستشفى على متطلبات معايير الجودة وتزويدهم بنسخة منها، وجار العمل على توفير جهاز اوتوكلاف جديد(جهاز التعقيم بالبخار) من مستشفى قنا العام، وقام الفريق بحصر الأجهزة القديمة والحديثة والمستلزمات، حيث تم التوجيه بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية الأجهزة في مواعيدها المقررة.

‏‎وتابع «عبدالغفار» أن فريق المرور خلال تفقده أعمال التطوير بالمستشفى، تبين عدم إسناد أعمال التطوير للدور الأرضى، وتأخر تحديث سياسات مكافحة العدوى فى المستشفى، كما تفقد قسم الرعاية المركزة وتبين أنه جاري تشغيل قسم الرعاية (8 سرير رعاية من أصل 16 سرير غير مفعلين) كمرحلة اولى وبالإتفاق مع وكيل الوزارة بالمديرية تم العمل على إستكمال التجهيزات الطبية، والأدوية لبدء العمل التجريبي، وذلك أثناء المرور، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافتهم على منظومة رعايات مصر.

‏‎وقال «عبدالغفار» إنه خلال المرور ، لاحظ الفريق وجود أجهزة تكييف غير مفعلة ، ولم يتم تركيبها منذ التوريد ، وعلى الفور تم التوجيه بالبدء فى تركيب التكييفات، كما إنه أثناء المرور تم تجهيز دواليب المستلزمات ، بكافة المستلزمات اللازمة.

‏‎وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريق الحوكمة تفقد وحدة المراشدة الأوروبى ، وتبين خلال المرور وجود عطل بجهاز(سي بي سي) منذ شهر مايو ، حيث تم التنسيق مع إدارة الصيانة الطبية بالمديرية ، وتم على الفور إرسال فريق صيانة لفحص وإصلاح العطل، كما تم التنبيه بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة..

‏‎واستكمل «عبدالغفار» ، أنه خلال المرور ،لوحظ وجود ضعف بشبكة الإنترنت الهوائي مما يؤثر على تفعيل النظام الإلكترونى بالتطعيمات، ومنظومة الألبان، والمبادرات وتم التقديم على شبكة إنترنت أرضي ، وسيتم التوصيل خلال 24 ساعة، وتلاحظ أيضأ وجود نقص في بعض المستلزمات والأدوية داخل الوحدة وسيتم العمل على توفيرها.



‏‎وأوضح «عبدالغفار» أنه تم التنسيق مع مدير الإدارة لإصلاح عطل مولد الكهرباء بالوحدة ، كما تبين خلال تفقد قسم التعقيم عدم وجود كواشف لجهاز التعقيم بالوحدة ،وتم التواصل مع إدارة مكافحة العدوى ، وتوفير الكواشف من المديرية أثناء المرور، وأثناء المرور تم تدريب التمريض علي أعمال المشورة والتسجيل فى غرفة تنظيم الأسرة وتدريب الرائدات على أعمالهن ، وتم التوصية بالتركيز على الزيارات والندوات لرفع مؤشرات عيادة تنظيم الأسرة.