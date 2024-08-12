شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث تحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعكف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على بحث ملف إدارة المخلفات بأنواعها في المدن العمرانية الجديدة، من خلال إمكانية تعظيم الاستفادة من حمأة الصرف الصحى، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير العالمية، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأكدت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع، انه خلال الاجتماع الأخير مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم بحث تحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات في المدن الجديدة، إضافة لوضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات، وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.

وأوضحت وزيرة البيئة، انه يتم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة، بمعالجة الصرف الصناعى طبقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات.

جدير بالذكر أن وزيرا الإسكان والبيئة يتعاونون حاليا في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها خلا فاعليات المنتدى.