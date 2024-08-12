شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تخصيص رقم واتساب لاستقبال استفسارات العمالة المصرية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين عن تخصيص الرقم :0097474402786 ، للتواصل، واستقبال الشكاوى، والاستفسارات العمالية، للجالية المصرية بدولة قطر، من خلال التواصل المباشر ،عن طريق، "رسائل الواتساب ".

صرحت بذلك ، سها شهدي شلبي ،رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر بالعاصمة القطرية ،الدوحة ، وقالت أن السفارة المصرية ، خصصت هذا الرقم للتواصل بين "مكتب التمثيل العمالي" ، مع العمالة المصرية ،المتواجدة في دولة قطر.

وقالت سها شهدي، أن توجيهات وزير العمل محمد جبران ،إلى كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،تكثيف التواصل مع العمال المصريين في مواقع العمل والإنتاج ،لتقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية بتوفير الحياة الكريمة،والتواصل مع كافة المواطنين،لتلبية، إحتياجاتهم..يذكر أن وزارة العمل ،يتبعها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج ،يعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري ،في بلدان عربية ،وأوروبية.



