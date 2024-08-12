يصل لـ3.5 مليون جنيه.. بحث مطالبة الشركات بخطاب ضمان لتنظيم العمرة.. مصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تبحث مطالبة الشركات بخطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه، بغرض تنظيم برامج العمرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن مطالبة الشركات بخطاب ضمان بقيمة تصل لـ3.5 مليون جنيه ما زالت قيد الدراسة حاليًّا ولم يتم إقراره بعد.

وأوضح المصدر أن لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة تبحث حاليًّا مع الشركات أهم المقترحات الخاصة بموسم العمرة الجديد؛ تمهيدًا لإصدار الضوابط وعرضها على شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن غرفة السياحة والشركات وجميع المسؤولين يشددون على تجنب الأخطاء التي حدثت في موسم الحج 2024.

يُذكر أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تواصل اجتماعاتها حاليًّا استعدادًا لبدء موسم العمرة الجديد، وإصدار الضوابط والقواعد المنظمة له.

وبعد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، فإن غرفة السياحة بالتنسيق مع الوزارة، ستسمح لشركات السياحة بالبدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات السعودية، الأسبوع المقبل.

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