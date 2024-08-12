وزير الزراعة يجري حركة تغييرات وتنقلات كبرى بالمديريات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات كبرى، بمديريات الزراعة بالمحافظات.

شملت القرارات، تكليف الدكتور ناجح فوزي محمد مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، والمهندس عماد محمد جنجن مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، والمهندس ناصر محمد محمود علي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

كما شملت، تكليف المهندس محمد بركات التركاوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس خالد عبدالسلام عبده مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط، والدكتور اسامه ابراهيم علي السيد دياب مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، كذلك المهندس اسامة سعيد عبد القوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف.

وكلف وزير الزراعة، المهندس محمد عبدالرحمن محمود مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، والمهندس عابدين علي محمد حسين مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة قنا، فضلا عن المهندس جابر محمد كلحي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار، خطة وزير الزراعة لإعادة الهيكلة و ضخ دماء جديدة للعمل في مواقع الوزارة المختلفة، لتحسين الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمتعاملين مع الوزارة.

اقرأ أيضا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية وحرارة شديدة بهذه المناطق

شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أبرزها العرقسوس.. مشروبات منعشة وصحية لمواجهة حرارة الصيف