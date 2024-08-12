أستاذ بطب الأزهر : تجميد البويضات للسيدات أمر وقائي مهم جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه حدث تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة فى مجال تجميد البويضات، موضحًا أن تجميد البويضات فرصة جيدة جدًا للسيدات للحفاظ على خصوبتهم وهو أمر وقائي مهم جدًا.

وأوضح "أبو السرور"، خلال لقائه عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الاثنين، أن تجميد البويضات يعني حفاظ السيدة على خصوبتها وتكون قادرة على إنجاب الأطفال في أي وقت مهما تقدم العمر، مؤكدًا أن تجميد بويضات يعني إعطاء السيدة أدوية قوية تنشط التبويض وسحب البويضات خارج المبيض ويتم بعدها تجميد سريع في المعمل.

وتابع: يمكن تجميد البويضات والحفاظ عليها لأكثر من 10 سنوات، موضحًا أنه يمكن استخدام هذه البويضات ويتم حقنها بالحيوانات المنوية وينتج أجنة يتم حقنها داخل الرحم، منوهًا بأنه يفيد شريح كبيرة من النساء، ناصحًا أي سيدة تخطى عمرها الـ35 عام ولم تتزوج أن تجمد بويضاتها أو أي سيدة تتعرض لعلاج إشعاعي أو كيماوي ويمكن تجميد البويضات قبل الخضوع لهذا العلاج.