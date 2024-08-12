بالأسماء.. ننشر قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024، المقامة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة في كلمته: "هذه الجائزة الرائدة التي خصصتها مصر لمبدعيها الصغار -للمرة الأولى- منذ أربع سنوات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إنشائها في عام 2020، تؤكد على اهتمام الدولة بهم، ورعايتها لهم، وتقديرها لموهبتهم وإبداعهم، والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية".

وأضاف وزير الثقافة: "منذ فُتح باب التقدم للجائزة بداية العام الحالي، تقدم لها مبدعون صغار من كافة أقاليم مصر ومحافظاتها، فتم قبول أعمالهم دون أي تمييز، ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الجائزة الثلاثة: الآداب والفنون والابتكارات العلمية بكل الفروع التي اشتملت عليها، ولقد خضعت الأعمال المُقدمة للتحكيم من خلال لجان مُتخصصة، ووفق معايير دقيقة، تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين في المرحلة الأخيرة لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل، وحرصًا من وزارة الثقافة على تكريم عدد أكبر من المبدعين الصغار، تم فتح باب التقديم لأبنائنا المصريين المقيمين في الخارج للمرة الأولى هذا العام، حيث تم تلقي أكثر من مئة عمل من العالم العربي وأوربا وأمريكا الشمالية، ونتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة خلال الأعوام القادمة بإذن الله".

وأشار وزير الثقافة، إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال القطاعات والهيئات المختلفة التابعة للوزارة، واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للفائزين، قائلا: "مصر منورة بيكم"

وألقى الشاعر الصغير، ساجد محمد عبد الفتاح، كلمة الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير، وجه خلالها الشكر للدولة المصرية، ممثلة في مؤسساتها المعنية، على اهتمامها الكبير برعاية النشء والأطفال، والعمل على دعم وصقل قدراتهم في المجالات الإبداعية المتعددة، موجهًا الشكر للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة للجائزة، ودعمها اللامحدود لمبدعي مصر من النشء والأطفال، وتقديرها لموهبتهم، قائلًا "شكرًا ماما انتصار".

عقب ذلك قام وزير الثقافة بتكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة لهذا العام والبالغ عددهم (34) طفلًا.

حيث فاز في مجال الأدب، فرع القصة، في الفئة العمرية الأولى، كل من، رقية عمرو الفضالي عبد الباسط، محافظة شمال سيناء، وفريدة محمد مجدي مهدي، محافظة الجيزة، وفي الفئة العمرية الثانية، فاز محمد أحمد عبد اللطيف عبد الفتاح، محافظة الدقهلية، ونيروز ممدوح إسماعيل محمد رخا محافظة دمياط، وفي فرع الشعر، فاز في الفئة العمرية الأولى، أدهم عبد النبي رضا حسن، محافظة الجيزة، ومحمد رجب رمضان السيد، محافظة الجيزة، وفي الفئة العمرية الثانية، فاز ساجد محمد عبد الفتاح صالح، محافظة الجيزة، وغادة كمال الدين محمد حسين، محافظة الإسكندرية.

وفي مجال التأليف المسرحي، فاز في الفئة العمرية الأولى، كل من، إسراء مجدي عبد الوهاب سعيد، محافظة القليوبية، وتقى محمد صلاح الدين العدوي، محافظة البحيرة، وفي الفئة العمرية الثانية، لميس محمود حسب النبي، محافظة القاهرة، وعبد الرحمن محمد ماهر عبد الرحمن، محافظة الجيزة.

بينما فاز في مجال الفنون، فرع الرسم، في الفئة العمرية الأولى، كل من، سليم تامر فؤاد الدمرداش، محافظة القاهرة، وعبد الله محمد علي صالح، محافظة القاهرة، وفي الفئة العمرية الثانية، فاز، بشنونة عزيز إسحاق فيلبس، محافظة أسيوط، و سما محمد أبو المجد رمضان، محافظة دمياط.

وفي فرع العزف، فاز في الفئة العمرية الأولى، كل من، شادي محمد عبد الجيد عطية، محافظة القاهرة، ويوسف أحمد عبد الباقي عبد الغني، محافظة الجيزة، وفي الفئة العمرية الثانية، كل من، جنى سامر إبراهيم عبد العزيز، محافظة الجيزة، و نور عبد الله أسامة عبد العال، محافظة الجيزة، أما في مجال الغناء، فقد فاز في الفئة العمرية الأولى، كل من، شيماء ضاحي إبراهيم عيد، محافظة القليوبية، وعمر حمادة صابر حسن سعيد، محافظة القاهرة، وفي الفئة العمرية الثانية، فازت إيمان منصور إبراهيم قرقار، محافظة الجيزة، والحسين علي عبد المجيد عبد الشافي، محافظة البحيرة.

أما في مجال الإبداع والابتكارات، فاز في فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، في الفئة العمرية الأولى، كل من، إياد أحمد محمد خالد كمال عبد الباسط، محافظة دمياط، ومصطفى محمود عطية محمود، محافظة بني سويف، وفي الفئة العمرية الثانية، آدم عبده محمد محمدين، محافظة الدقهلية، وأروى وسام السيد علي السيد، محافظة القليوبية، وفي مجال الابتكارات العلمية، فاز من الفئة العمرية الأولى، مناصفة بين كل من، أحمد توفيق محمد توفيق، و هبة توفيق محمد توفيق، محافظة قنا، وسيف خالد محمد كمال رمضان، محافظة القاهرة، وفي الفئة العمرية الثانية، جاءت مناصفة بين كل من، حسن محمد حسن عبد العزيز عبد الفتاح، و يوسف محمد حسن عبد العزيز عبد الفتاح، محافظة الشرقية، ويوسف عيد عبد الباقي أحمد جودة، محافظة الدقهلية".